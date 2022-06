Le condanne nel secondo processo di appello per la strage di Viareggio

Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, è stato condannato a 5 anni di carcere nel secondo processo di appello per la strage di Viareggio, avvenuta nel 2009 e in cui morirono 33 persone. I reati di cui era accusato erano disastro ferroviario colposo, incendio colposo e lesioni colpose. Nel processo erano imputati anche altre 15 persone, tra cui l’ex direttore di Cargo Trenitalia, Mario Castaldo, e l’ex amministratore di Rete Ferroviaria Italiana, Michele Mario Elia, condannati rispettivamente a 4 anni e 4 anni e 2 mesi.

Moretti nel primo processo di appello aveva rinunciato all’uso della prescrizione per uno dei reati di cui era accusato, omicidio colposo plurimo, ed era stato condannato a 7 anni. In questo secondo processo invece non ha rinunciato alla prescrizione. La strage avvenne la sera del 29 giugno 2009, quando un treno merci deragliò poco dopo aver superato la stazione di Viareggio, in Toscana. Il treno merci trasportava GPL, cioè gas di petrolio liquefatto, che fuoriuscì da uno dei carri cisterna del treno causando un incendio e l’esplosione di tre palazzine adiacenti alla stazione. Tra le cause individuate per l’incidente, c’era il cedimento di un asse del vagone uscito dai binari.