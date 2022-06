Boris Johnson dice che se Putin fosse una donna non ci sarebbe la guerra in Ucraina

Con “mascolinità tossica” generalmente si intende quel modello di mascolinità – secondo molti sociologi egemone nella società – che celebra il culto della forza e della prepotenza, quell’insieme di credenze e comportamenti sociali negativi che si uniformano a una visione idealizzata dei ruoli di genere, incoraggiando comportamenti legati al dominio, all’aggressività e alla misoginia (spesso alla mascolinità tossica vengono associati anche atteggiamenti omofobi).

Johnson ha detto anche che lui e gli altri leader partecipanti al G7 vorrebbero «disperatamente» mettere fine alla guerra, ma che attualmente non c’è «nessun accordo disponibile». Secondo Johnson, i paesi occidentali devono sostenere la strategia militare ucraina per mettere il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nella «migliore posizione possibile» e favorirlo così nei futuri negoziati con la Russia, se e quando ci saranno. Dopo l’intervista, Johnson è andato a Madrid per incontrarsi con i leader dei paesi della NATO in un riunione descritta come la più importante degli ultimi decenni, durante la quale il presidente turco Recep Tayyp Erdogan ha ritirato il veto per l’ingresso nella NATO di Finlandia e Svezia.