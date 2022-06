Alle 23 hanno chiuso i seggi dei ballottaggi delle elezioni amministrative con cui si rinnovano i sindaci in 65 città italiane, tra cui 12 capoluoghi di provincia e uno di regione, Catanzaro. Alle 19 l’affluenza era del del 29,44 per cento, significativamente inferiore rispetto al primo turno, quando alla stessa ora era stata del 38,46 per cento. Il risultato più atteso è probabilmente quello di Verona, dove al secondo turno sono arrivati il sindaco uscente Federico Sboarina, di destra, e il candidato civico sostenuto dal centrosinistra Damiano Tommasi. Ma si parlerà anche dei risultati ad Alessandria, Cuneo, Como, Monza, Gorizia, Parma, Piacenza, Lucca, Frosinone, Viterbo e Barletta. È probabile che i primi dati concreti per farsi un’idea di com’è andata arrivino da mezzanotte in poi. Il Post segue gli scrutini con questo liveblog: non serve aggiornare la pagina, i nuovi post compaiono da soli.