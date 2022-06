È morta la poeta Patrizia Cavalli

Martedì è morta a Roma Patrizia Cavalli, una delle più importanti poete italiane contemporanee: aveva 75 anni.

Era nata a Todi nel 1947 e si era trasferita a Roma a 21 anni: esordì nel 1974 con la sua prima raccolta di poesie, dedicata all’amica e nota scrittrice Elsa Morante, che l’aveva incoraggiata a dedicarsi alla letteratura. Due anni dopo, nel 1976, venne inserita nell’antologia, curata dalla poeta Biancamaria Frabotta, Donne in poesia – Antologia della poesia femminile in Italia dal dopoguerra ad oggi, insieme a poete come Vivian Lamarque, Amelia Rosselli e Anna Maria Ortese. Per Einaudi aveva pubblicato diverse raccolte di poesie di successo e molto apprezzate dalla critica, e nel 2020 aveva invece vinto il Premio Campiello con la sua unica opera di prosa, Con passi giapponesi (2019), sempre pubblicata da Einaudi. Nel 2013, con la cantautrice romana Diana Tejera, aveva realizzato per Voland/Bideri il libro Al cuore fa bene far le scale e con la cantautrice Chiara Civello aveva invece scritto il brano E se.