Il Canada vieterà la produzione, l’importazione e poi anche la vendita di una serie di prodotti di plastica usa e getta 

Lunedì il governo canadese ha annunciato che a partire dal prossimo dicembre vieterà la produzione e l’importazione di una serie di prodotti di plastica usa e getta, e che da dicembre del 2023 – per dare alle aziende canadesi il tempo di esaurire le scorte esistenti – ne vieterà anche la vendita. I prodotti di plastica usa e getta sono particolarmente inquinanti e sono diventati oggetto di divieti anche in altri paesi.

Il divieto introdotto dal Canada, in particolare, riguarderà prodotti come sacchetti, posate, cannucce e bastoncini di plastica: è stato reso possibile anche dal fatto che l’anno scorso il governo candese ha incluso gli oggetti di plastica tra i materiali che possono essere classificati come tossici dalla sua legge sulla protezione dell’ambiente.

