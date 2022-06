Venerdì pomeriggio il primo ministro britannico Boris Johnson è tornato in visita a Kiev, in Ucraina, per la seconda volta dopo aprile. La visita di Johnson, che ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, non era stata annunciata e ha colto di sorpresa il suo stesso partito: venerdì pomeriggio era infatti atteso a una riunione dei Conservatori nella città inglese di Doncaster, che ha annullato per andare in Ucraina.

Mr President, Volodymyr, It is good to be in Kyiv again. pic.twitter.com/wbpMuf6YqY — Boris Johnson (@BorisJohnson) June 17, 2022

