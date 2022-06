Le ultime parole di Federico Carboni, la prima persona a ricorrere al suicidio assistito in Italia

Giovedì mattina è morto Federico Carboni, la prima persona ad aver chiesto e ottenuto di poter ricorrere al suicidio medicalmente assistito in Italia, sulla base della sentenza della Corte Costituzionale del 2019 che aveva stabilito che chi aiuta una persona a suicidarsi non è punibile a patto che siano rispettate alcune condizioni. La morte di Carboni, di cui fino ad oggi non si sapeva il nome, è stata comunicata dall’Associazione Luca Coscioni, che negli scorsi mesi lo aveva assistito nelle pratiche legali.

Carboni aveva 44 anni e viveva a Senigallia, nella Marche: era tetraplegico e immobilizzato da dieci anni a causa di un incidente stradale. L’autorizzazione al suo suicidio assistito era arrivata lo scorso febbraio, dopo un lungo contenzioso legale: l’accesso al suicidio medicalmente assistito in Italia non è regolato da nessuna legge, ma esclusivamente da una sentenza della Corte Costituzionale che implica che ogni singolo caso debba essere gestito dalle autorità sanitarie locali, con criteri difficili da individuare. Una proposta di legge per regolamentare il suicidio assistito è stata approvata a marzo dalla Camera, ma non è ancora stata discussa dal Senato.

L’Associazione Luca Coscioni ha fatto sapere che Carboni è morto nella sua abitazione «dopo essersi auto somministrato il farmaco letale attraverso un macchinario apposito, costato circa 5.000 euro, interamente a suo carico», per il quale l’associazione aveva lanciato una raccolta fondi.

Le ultime parole di Carboni sono state queste: