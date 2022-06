Golden State è a una vittoria dal titolo NBA

Nella notte a San Francisco si è giocata gara 5 delle finali dei playoff di basket NBA tra Golden State Warriors e Boston Celtics, le due squadre vincitrici rispettivamente della Western e della Eastern Conference del campionato. La partita è stata vinta da Golden State per 104 a 94: i Warriors si sono così portati sul 3 a 2 nella serie e ora sono a una sola vittoria dal titolo NBA, il quarto negli ultimi otto anni. Gara 6 si giocherà a Boston nella notte italiana tra giovedì e venerdì.

The @warriors started Q4 up by just one point before increasing their lead to as much as 16 to take the Game 5 win and a 3-2 lead in the #NBAFinals presented by @YouTubeTV! #DubNation pic.twitter.com/kwU9UvuHqy

— NBA (@NBA) June 14, 2022