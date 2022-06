Le previsioni meteo per domenica 12 giugno

C’è davvero ben poco da dire sulle previsioni meteo per domenica: in sostanza ci sarà sole tutto il giorno in tutte le regioni italiane. L’unica eccezione sarà nella zona di Brindisi, dove sono previste brevi piogge mattutine, e a Lecce, dove invece potrebbe piovere nel pomeriggio. Di pomeriggio e di sera invece non dovrebbe piovere da nessuna parte. Le temperature saranno gradevoli in tutta la penisola, la più alta prevista sarà di 34 gradi a Roma.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili