Su metà di Shanghai verrà imposto un nuovo lockdown temporaneo per testare in massa gli abitanti

Sabato a Shanghai, la città più popolosa della Cina appena uscita da un durissimo lockdown durato oltre due mesi, ne verrà imposto un altro, temporaneo, in 8 quartieri (su 16 totali), per testare gli abitanti. La misura inizialmente prevedeva che un solo distretto, quello di Minhang, fosse sottoposto a lockdown, ma è stata ampliata a mezza città dopo che giovedì sono stati rilevati 11 nuovi casi positivi.

In teoria i lockdown temporanei dureranno il solo tempo necessario a condurre un test di massa sugli abitanti per identificare i nuovi positivi: ma non è da escludere che verranno prolungati ed estesi ad altri quartieri nel momento in cui emergano nuovi casi. Il lockdown appena concluso aveva provocato proteste e malcontento tra i milioni di cittadini costretti in casa per settimane, spesso con metodi violenti e senza accesso ad alcuni beni essenziali.

