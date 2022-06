In un quartiere di Shanghai sarà imposto un nuovo lockdown temporaneo per testare tutti gli abitanti

Il prossimo sabato, l’11 giugno, verrà imposto un nuovo lockdown temporaneo in un quartiere di Shanghai, la città più grande della Cina appena uscita da un lockdown durissimo, durato oltre due mesi, che aveva provocato proteste e malcontento tra i milioni di cittadini costretti in casa per settimane, spesso con metodi violenti e senza accesso ad alcuni beni essenziali.

Il nuovo lockdown verrà imposto nella sola giornata di sabato nel distretto di Minhang, in cui vivono oltre 2 milioni di persone, per condurre un test di massa per identificare i casi positivi: benché limitata a un solo distretto, l’imposizione del nuovo lockdown sta provocando molte preoccupazioni. Oltre al fatto che chi risulterà positivo ai test dovrà rinchiudersi per altre due settimane, si teme che la città fatichi di nuovo a controllare i contagi: la possibilità di nuove restrizioni, ha scritto Bloomberg, «incombe su tutta Shanghai».

