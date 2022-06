Un’auto ha investito molte persone a Berlino

Mercoledì mattina un’auto ha investito un gruppo di persone in un quartiere occidentale di Berlino, in Germania. Secondo le prime notizie diffuse dalle autorità locali ci sono un morto e almeno otto feriti, ma non è ancora chiaro se sia trattato di un atto intenzionale o di un incidente. Un portavoce della polizia di Berlino ha detto che la persona che era alla guida dell’auto è stata fermata e arrestata.

L’auto ha investito le persone su Kurfuerstendamm, un lungo viale del quartiere di Charlottenburg, nei pressi della Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, una chiesa danneggiata dai bombardamenti della Seconda guerra mondiale le cui rovine sono state conservate come monumento commemorativo.

Nello stesso punto il 19 dicembre del 2016 ci fu un attentato terroristico di matrice islamica, in cui un camion investì i pedoni in un mercatino di Natale: 12 persone vennero uccise e altre 56 ferite.