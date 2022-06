Lunedì sera i parlamentari britannici membri del Partito Conservatore si riuniranno per un voto di fiducia sul primo ministro Boris Johnson, che nelle ultime settimane è stato molto criticato per lo scandalo delle feste organizzate nella sua residenza tra il maggio del 2020 e l’aprile del 2021, in violazione delle restrizioni introdotte dallo stesso governo per contrastare la pandemia da coronavirus. La votazione è stata indetta su richiesta di 54 parlamentari conservatori. Se Johnson non dovesse ottenere il sostegno di almeno 180 dei 359 membri conservatori della Camera dei Comuni, si dimetterà da leader del Partito Conservatore e quindi da primo ministro. In caso contrario, la sua direzione del partito non potrà essere messa in discussione per almeno un anno dai parlamentari conservatori.

La votazione avverrà tra le 19 e le 21, ore italiane, e il voto è segreto. Secondo alcuni conteggi, Johnson ha già assicurato il sostegno di almeno 160-170 parlamentari, e dovrebbe convincerne soltanto poche decine per vedersi confermata la fiducia.