Audiolibri e podcast da ascoltare a giugno

Audible

Dal 9 giugno in esclusiva su Audible si potrà ascoltare un podcast curato da Giulia Cuter e Giulia Perona, già autrici della newsletter Senza rossetto e del libro di divulgazione sui temi del femminismo Le ragazze stanno bene (di cui qui potete leggere un estratto). Il podcast si chiama, coerentemente, Non è senza rossetto ed è composto da 12 puntate da 35 minuti l’una in cui le due intervistano ogni volta un’esperta o una professionista diversa. Solo per citarne alcune, ci saranno la “femminista dei dati” Donata Columbro, la comica Marina Cuollo, la giornalista Francesca Mannocchi, la vicepresidente della regione Emilia Romagna Elly Schlein e la scrittrice Nadeesha Uyangoda.

Non lasciarmi è il più famoso romanzo di Kazuo Ishiguro, autore britannico vincitore del premio Nobel per la letteratura nel 2017. Si potrà ascoltare su Audible dall’8 giugno ed è consigliato tra gli altri a chi ha scoperto Ishiguro grazie al suo ultimo libro Klara e il sole perché per certi versi i temi e l’ambientazione (in un futuro utopico ma non lontano) sono simili: è la storia di amore e amicizia di tre ragazzini cresciuti in una specie di orfanotrofio, il cui futuro è già stato deciso anche se loro non lo sanno.

Daniel Kahneman è uno psicologo israeliano e premio Nobel per l’economia: Pensieri lenti e veloci è il suo libro più famoso e anche se viene spesso letto e citato da chi si occupa di processi decisionali, management e marketing, è in realtà un libro che può interessare anche chi non si occupa di queste cose. Analizza il modo in cui le persone prendono le decisioni nei momenti di incertezza, che errori di ragionamento commettono e da cosa si fanno condizionare senza rendersene conto. L’audiolibro uscirà su Audible il 29 giugno.

Storytel

Negli occhi di chi guarda è un romanzo del 2017 del divulgatore scientifico e scrittore di gialli Marco Malvaldi. Racconta la storia di un gruppo di personaggi che si ritrova in una tenuta nella Maremma toscana: è un giallo quindi ci sono omicidi e assassini da scoprire, ma anche scommesse, contese familiari e misteri che riguardano quadri scomparsi. I gialli di Malvaldi sono apprezzati soprattutto per la loro ironia un po’ alla Agatha Christie; questo si potrà ascoltare in esclusiva su Storytel dal 10 giugno.

Dal 15 giugno i potranno ascoltare due audiolibri che avevamo già segnalato ma la cui uscita è poi stata posticipata. Per chi apprezza le saghe familiari, una delle più famose della letteratura: I Buddenbrook. Decadenza di una famiglia di Thomas Mann, Premio Nobel per la letteratura nel 1929. Fu il primo romanzo dell’autore ed è ispirato alla storia della sua famiglia, come dice il titolo: una storia di decadenza dopo anni di prosperità. L’altro è La Cina è già qui, il nuovo libro di Giada Messetti, sinologa e giornalista esperta di Cina, già autrice del podcast Risciò (che si può ascoltare sulle piattaforme gratuite), fatto insieme al collega Simone Pieranni. Messetti prosegue il lavoro iniziato con il saggio divulgativo Nella testa del Dragone del 2020: raccontare la Cina, dove ha vissuto per sei anni, e le grandi differenze con l’Occidente, per aiutare a conoscerla e a capirla meglio in vista di un futuro in cui sarà sempre più vicina. Chi vuole, può leggerne un estratto qui.

Dal 21 giugno su Storytel si potrà ascoltare anche Lo sconosciuto delle poste della giornalista francese Florence Aubenas: è un libro di narrativa non-fiction, perché Aubenas racconta come fosse un romanzo un caso di cronaca nera realmente accaduto in un borgo francese al confine con la Svizzera. Nel 2008, una donna incinta e molto amata dai concittadini fu trovata uccisa da numerose coltellate nell’ufficio postale in cui lavorava: da subito i sospetti ricaddero su un giovane attore dalla vita precaria, arrivato in paese da poco e percepito da tutti come poco affidabile. Come si può immaginare però la storia è molto più complessa di così.

Infine, La guerra non ha un volto di donna, della scrittrice e giornalista bielorussa vincitrice del premio Nobel per la letteratura Svetlana Aleksievič, sarà disponibile in esclusiva su Storytel dal 30 giugno. La seconda guerra mondiale è stata raccontata in milioni di modi, ma raramente a farlo sono state le donne: con questo libro Aleksievič ha colmato questo vuoto raccogliendo centinaia di testimonianze di cittadine dell’Unione Sovietica che hanno combattuto o partecipato alla resistenza contro l’avanzata di Hitler in vari modi.

