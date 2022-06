Il meteo di domani, lunedì 6 giugno

Secondo le previsioni del Servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare, la giornata di domani, lunedì 6 giugno, sarà perlopiù soleggiata in tutto il paese. La mattina sono previsti soltanto alcuni addensamenti nuvolosi nella bassa Pianura Padana, lungo le coste ioniche e sulle isole. La giornata dovrebbe proseguire stabilmente così, anche se dal pomeriggio in poi sono previsti temporali lungo l’arco alpino orientale e in serata anche tra Lombardia e Piemonte.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.