Le previsioni meteo per sabato 4 giugno

Secondo le previsioni meteo per domani, sabato 4 giugno, sarà una giornata prevalentemente nuvolosa in gran parte d’Italia. Al Nord potrebbero esserci piogge e temporali tra mattina e pomeriggio, specialmente in Veneto e Trentino-Alto Adige, ma la situazione dovrebbe migliorare in serata. Al Centro il cielo rimarrà coperto per quasi tutto il giorno, in particolare sulle regioni tirreniche, mentre al Sud ci saranno nuvole soprattutto in Puglia, mentre sul resto delle regioni il cielo sarà sereno.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili