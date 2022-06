Gianmarco Pozzecco è il nuovo allenatore della Nazionale italiana di basket

La Federazione Italiana Pallacanestro ha comunicato, come già anticipato negli ultimi giorni, che Gianmarco Pozzecco sarà il prossimo commissario tecnico della Nazionale maschile di basket, prendendo il posto che negli ultimi anni era stato di Meo Sacchetti. La prima partita di Pozzecco da allenatore dell’Italia sarà il 25 giugno, in un’amichevole contro la Slovenia, dopodiché ci saranno altre amichevoli di preparazione alle partite valevoli per la qualificazione ai Mondiali di basket del 2023.

Pozzecco, che compirà 50 anni a settembre, è nato a Gorizia ed è stato un estroso playmaker che nel 2004 vinse con l’Italia uno storico argento olimpico. Iniziò ad allenare nel 2012 e negli ultimi anni ha prima allenato la Dinamo Sassari ed è poi stato assistente allenatore di Ettore Messina all’Olimpia Milano.