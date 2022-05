I vincitori del Festival di Cannes

Il film Triangle of Sadness del regista svedese Ruben Östlund è stato premiato con la Palma d’Oro, il più alto riconoscimento del Festival di Cannes, che sabato sera ha assegnato i premi della sua 75ª edizione. Triangle of Sadness è una commedia nera di produzione internazionale in cui recita, tra gli altri, Woody Harrelson. Per Östlund è la seconda Palma d’Oro in carriera dopo quella ricevuta per The Square nel 2017.

Come miglior attore e miglior attrice sono stati scelti il sudcoreano Song Kang-ho (già protagonista di Parasite) per Broker e l’iraniana Zahra Amir Ebrahimi per Holy Spider. Il premio al miglior regista è andato al sudcoreano Park Chan-wook per Decision to Leave; la miglior sceneggiatura è stata quella di Tarik Saleh, regista di Boy from Heaven.

Sia il Premio della giuria che il Grand Prix (assegnato al film che si è più distinto per originalità) sono andati ex aequo a due film. Con il primo sono stati premiati EO del polacco Jerzy Skolimowski e Le otto montagne, film dei registi Charlotte Vandermeersch e Felix Van Groeningen tratto dall’omonimo libro di Paolo Cognetti. Con il secondo sono stati premiati invece Close di Lukas Dhont e Stars at Noon di Claire Denis.

La giuria di questa edizione del Festival di Cannes era composta dagli attori Vincent Lindon (presidente), Deepika Padukone, Noomi Rapace, Jasmine Trinca, Rebecca Hall e dai registi Joachim Trier, Jeff Nichols, Ladj Ly e Asghar Farhadi.