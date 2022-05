Le foto di mercoledì a Cannes

Tom Hanks, Shakira, Ricky Martin, Austin Butler, Olivia DeJonge e la maggior parte delle persone che vedrete in questa raccolta ieri erano al festival di Cannes per Elvis, il film fuori concorso di Baz Luhrmann sulla vita del cantante Elvis Presley. Gli altri si contano sulle dita di una mano – tre, a voler essere precisi: Margaret Qualley, Joe Alwyn, Claire Denis – ed erano invece alla presentazione di Stars at Noon, thriller in concorso diretto da Claire Denis, basato sull’omonimo romanzo di Denis Johnson. È ambientato nel 1984 in Nicaragua, durante la rivoluzione sandinista, e si sviluppa intorno all’incontro e all’innamoramento tra una giornalista americana che è li per lavoro e un uomo d’affari britannico.