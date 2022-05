Mercoledì è arrivata a Cuba un’imbarcazione con a bordo 842 migranti provenienti da Haiti e probabilmente diretta negli Stati Uniti (come in altri casi precedenti, a deviare l’imbarcazione sembra essere stata una tempesta). Nonostante l’arrivo di barche di migranti sulle coste cubane causato dal maltempo non sia un fatto eccezionale, non era mai successo che arrivassero così tante persone tutte insieme su una singola imbarcazione. I migranti sono stati accolti in una struttura turistica e sono state date loro cure mediche.

Recala en Caibarién embarcación con unos 800 migrantes haitianos

