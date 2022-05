È morto Ciriaco De Mita, per anni leader della Democrazia Cristiana, ex presidente del Consiglio e uno dei politici più rilevanti degli anni Ottanta, nell’ultima fase della cosiddetta Prima Repubblica. Aveva 94 anni e dal 2014 faceva il sindaco a Nusco, nella provincia di Avellino, il paese di cui era originario: Rai News scrive che è morto in una casa di cura di Avellino.

De Mita era nato proprio a Nusco il 2 febbraio 1928, aveva iniziato la sua carriera all’interno della DC a metà degli anni Cinquanta ed era stato eletto per la prima volta deputato nel 1963. I suoi primi incarichi di governo furono negli anni Settanta, decennio in cui fu tre volte ministro, mentre dal 1982 al 1989 fu segretario della DC, e poi presidente del Consiglio dal 1988 al 1989. L’ultimo incarico politico di rilievo che aveva avuto a livello nazionale era stato quello di presidente della cosiddetta “seconda Bicamerale”, una Commissione parlamentare per le riforme costituzionali.