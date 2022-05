A Mariupol sono stati trovati circa 200 cadaveri di civili nei sotterranei di un palazzo 

Martedì il governo ucraino ha comunicato che nei sotterranei di un condominio di Mariupol, nel sud-est del paese, sono stati trovati i corpi di circa 200 civili, presumibilmente uccisi in un attacco russo: erano probabilmente lì da molto tempo, visto che gli operai che li hanno trovati hanno detto che erano in stato di decomposizione. Il governo non ha fornito dettagli su quando i corpi siano stati rinvenuti di preciso. Mariupol è la città forse più martoriata dai russi dall’inizio della guerra: era stata sotto assedio per quasi tre mesi ed è caduta sotto il controllo dei russi solo a fine aprile, dopo una strenua resistenza, concentrata soprattutto nell’acciaieria Azovstal.

