L’inchiesta del New York Times sugli ucraini uccisi a Bucha dall’esercito russo

Mercoledì il New York Times ha pubblicato un’inchiesta che mostra come, il 4 marzo, un gruppo di soldati russi abbia ucciso almeno otto prigionieri ucraini disarmati a Bucha, la città non lontano da Kiev dove durante l’occupazione russa è avvenuto un terrificante massacro di civili. L’uccisione, di cui il New York Times mostra prove piuttosto schiaccianti, è un crimine di guerra.

L’inchiesta – basata su settimane di ricerche e verifiche incrociate di video, foto, documenti e racconti di testimoni oculari – costituisce una prova ulteriore e molto circostanziata dei massacri compiuti dalle forze russe in quella zona, e contribuisce a smentire le falsità e le teorie complottiste diffuse dal governo russo, che continua a sostenere che il massacro di Bucha sia tutta una montatura.

Tra le prove ottenute dal New York Times ci sono due video, girati rispettivamente da una telecamera di sicurezza e da un testimone oculare il 4 marzo. Il primo video mostra nove uomini che camminano in fila indiana, con una mano sulla testa e una sulla cintura dell’uomo di fronte a loro, scortati da due soldati russi armati. Il secondo video mostra i momenti successivi, in cui gli stessi uomini – uno dei quali identificabile grazie a una felpa blu elettrico – vengono accompagnati dai russi di fronte a un edificio che usano come base. Di sottofondo al video si sente la voce della persona che registra che conta i civili e dice che i russi li stanno facendo mettere a terra, lungo la recinzione dell’edificio.

Il video poi si conclude, ma quello che è successo negli istanti successivi è stato raccontato al New York Times da otto testimoni, tra cui uno dei prigionieri, che si era salvato fingendosi morto ed era poi scappato, e altri sette prigionieri ucraini tenuti in ostaggio poco lontano da lì. Il New York Times ha poi sentito moltissime altre persone, tra cui i famigliari delle persone uccise e alcuni abitanti del luogo.

L’uomo sopravvissuto, un muratore di 43 anni, ha raccontato che lui e gli altri prigionieri erano stati costretti a inginocchiarsi a terra e a tirar fuori magliette e felpe dai pantaloni per usarle come cappuccio, pratica descritta anche da un rapporto dell’organizzazione Human Rights Watch di qualche tempo fa. Ad alcuni uomini erano state legate le mani, e uno di loro era stato ucciso sul momento. Altri erano stati interrogati e picchiati all’interno dell’edificio, prima di essere portati all’esterno, nel cortile sul retro. Lì i russi avevano sparato anche agli altri. Di Ivan Skyba, il muratore sopravvissuto, il New York Times ha visto sia le foto delle ferite che la conferma di un certificato medico che ne certificava l’origine.

Il racconto di Skyba e degli altri testimoni, a sua volta, sembra essere confermato anche da un terzo video, stavolta ottenuto da un drone e datato 5 marzo, il giorno successivo alle uccisioni. Il video mostra la strada in cui si trova l’edificio, il suo cortile sul retro e i corpi a terra, tra cui c’è anche quello dell’uomo con la felpa blu elettrico che compariva nei primi due video.

