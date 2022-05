Anche la Svezia farà domanda per entrare nella NATO

Domenica pomeriggio, il governo svedese ha annunciato di voler fare domanda per l’ingresso della Svezia nella NATO. La decisione è stata confermata dopo il parere favorevole del Partito socialdemocratico svedese, che sostiene il governo di Magdalena Andersson. Ciò rende concreta la possibilità di avere un’ampia maggioranza in Parlamento per portare avanti l’iniziativa.

I Socialdemocratici, tradizionalmente contrari all’ingresso nella NATO, erano diventati più possibilisti negli ultimi anni e hanno rivisto il loro approccio in seguito alla recente invasione dell’Ucraina da parte della Russia, con la contestuale decisione della Finlandia di aderire all’alleanza militare.

Il governo di Andersson potrebbe presentare domanda formale alla NATO nei primi giorni della prossima settimana. I Socialdemocratici hanno comunque chiarito che la richiesta di adesione sarà vincolata alla condizione di non avere armi nucleari sul territorio svedese, né basi militari permanenti gestite dalla NATO. L’ingresso nella più importante alleanza militare occidentale segnerebbe la fine di circa due secoli di neutralità da parte della Svezia.

Today the Swedish Social Democratic Party took a historic decision to say yes to apply for a membership in the NATO defence alliance. The Russian invasion of Ukraine has deteriorated the security situation for Sweden and Europe as a whole. https://t.co/UkEcFhfwXZ

— Ann Linde (@AnnLinde) May 15, 2022