Il governo della Finlandia ha reso ufficiale la scelta di entrare nella NATO

In una conferenza stampa, il presidente finlandese Sauli Niinisto e la prima ministra Sanna Marin hanno confermato che la Finlandia farà domanda per entrare nella NATO, come anticipato nei giorni scorsi dallo stesso governo del paese. La Finlandia, che confina con la Russia, ha assunto questa decisione in seguito all’invasione russa dell’Ucraina. Il Parlamento finlandese dovrà votare sulla scelta del governo, ma considerata la maggioranza parlamentare che lo sostiene il voto è visto come una formalità. Dopo l’approvazione, la Finlandia presenterà domanda formale alla NATO, probabilmente già nel corso della prossima settimana.

Sabato il presidente Niinisto aveva sentito telefonicamente il presidente russo Vladimir Putin, annunciandogli la scelta del governo. Putin aveva definito la decisione uno «sbaglio», ricordando il ruolo di equidistanza mantenuto per decenni dalla Finlandia senza un’adesione alla più importante alleanza militare occidentale.