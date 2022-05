Chi ha vinto i premi Pulitzer del 2022

Sono stati assegnati oggi i premi Pulitzer del 2022, i celebri premi statunitensi famosi soprattutto per il giornalismo ma che riguardano anche musica e letteratura. Il premio Pulitzer fu istituito dal giornalista Joseph Pulitzer nel 1917 e oggi l’assegnazione dei premi è curata dalla Columbia University di New York. Le categorie premiate riguardano soprattutto il giornalismo, ma ce ne sono 7 anche per altri ambiti come letteratura, musica e teatro.

Public Service – Giornalismo per il bene pubblico

Al Washington Post è andata la cosiddetta medaglia d’oro, simbolo dei premi Pulitzer, Il principale quotidiano di Washington è stato premiato per la propria copertura dell’attacco al Congresso statunitense del 6 gennaio 2021, compiuto da sostenitori dell’allora presidente Donald Trump.

Breaking News Reporting – Giornalismo di breaking news

Alla redazione del Miami Herald per la loro copertura del crollo di un palazzo residenziale a Surfside, a nord di Miami Beach, in Florida.

Investigative Reporting – Giornalismo investigativo

A Corey G. Johnson, Rebecca Woolington e Eli Murray del Tampa Bay Times per “Poisoned”, una serie di articoli sui danni ambientali e alla salute causati dall’unico centro di riciclaggio delle batterie per automobili in Florida.

Explanatory Reporting – Giornalismo che spiega le cose

Alla redazione del sito di news Quanta, e in particolare alla giornalista Natalie Wolchover, per aver spiegato in maniera dettagliata ma accessibile la realizzazione e il funzionamento del James Webb Space Telescope.

Local Reporting – Cronaca locale

A Madison Hopkins della ong Better Government Association e Cecilia Reyes del Chicago Tribune per un’inchiesta sullo scarso rispetto delle norme antincendio in vari palazzi residenziali di Chicago.

National Reporting – Cronaca nazionale

Alla redazione del New York Times per una dettagliata inchiesta sulle controverse pratiche usate dalla polizia durante i controlli stradali, che secondo il New York Times hanno portato all’uccisione di circa 400 persone disarmate negli ultimi cinque anni.

International Reporting – Cronaca internazionale

Al New York Times, per un articolo in due parti firmato dal giornalista Azmat Khan sugli errori e gli insabbiamenti compiuti dall’esercito statunitense riguardo i propri bombardamenti aerei in Iraq.

Feature Writing – Storie e approfondimenti

A Jennifer Senior, giornalista dell’Atlantic, per un articolo pubblicato in occasione dei vent’anni dall’attacco terroristico alle Torri Gemelle di New York, in cui racconta il lutto e le ricerche dei famigliari di un ragazzo morto durante l’attentato.

Commentary – Opinioni

A Melinda Henneberger del Kansas City Star per una serie di articoli sulle vittime di un poliziotto locale accusato di essere uno stupratore seriale.

Criticism – Critica

A Salamishah Tillet del New York Times, per diversi articoli sulla cultura pop della comunità afroamericana.

Editorial Writing – Editoriali

Lisa Falkenberg, Michael Lindenberger, Joe Holley e Luis Carrasco dello Houston Chronicle per una serie di articoli che accusano i Repubblicani di avere ristretto il diritto di voto in Texas.

Editorial Cartoons – Disegni e vignette

A Fahmida Azim, Anthony Del Col, Josh Adams e Walt Hickey di Insider, per avere curato il racconto a fumetti di una ragazza sopravvissuta a un campo di rieducazione per uiguri gestito dal governo cinese.

Breaking News Photography – Fotografia di breaking news

A Marcus Yam del Los Angeles Times per la sua copertura della ritirata degli Stati Uniti dall’Afghanistan, e a Win McNamee, Drew Angerer, Spencer Platt, Samuel Corum e Jon Cherry dell’agenzia fotografica Getty Images per le fotografie scattate durante l’attacco al Congresso statunitense del 6 gennaio 2021.

Feature Photography – Servizi fotografici

Ad Adnan Abidi, Sanna Irshad Mattoo, Amid Dave e Danish Saddiqui dell’agenzia Reuters per la copertura della pandemia da coronavirus in India.

Audio Reporting – Giornalismo audio

A Futuro Media e PRX per Suave, un podcast incentrato su un uomo che esce dal carcere dopo aver passato trent’anni in un carcere della Pennsylvania.

LETTERATURA, TEATRO E MUSICA

General Non-Fiction – Saggistica

“Invisible Child” di Andrea Elliott, giornalista del New York Times: parla della vita di una ragazza adolescente afroamericana che vive da senzatetto a New York.

Fiction

“The Netanyahus”, romanzo di Joshua Cohen, prende spunto dalla visita che il padre dell’ex primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, Benzion Netanyahu, fece negli Stati Uniti degli anni Cinquanta per parlare di identità ebraica, carriera accademica e molto altro. Del libro di Cohen si parlava già molto bene da qualche tempo.

History – Storia

“Cuba: An American History” della storica Ada Ferrer.

Biography or Autobiography – Biografie e autobiografie

“Chasing Me to My Grave”, un’autobiografia dell’artista Winfred Rembert messa insieme dalla filosofa Erin I. Kelly.

Poetry – Poesia

“Franks: sonnets”, raccolta della poetessa statunitense Diane Seuss.

Music – Musica

La composizione Voiceless Mass del musicista da camera Raven Chacon.

Drama – Teatro

“Fat Ham”, opera teatrale di James Ijames.