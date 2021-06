È crollata parte di una palazzina residenziale a nord di Miami Beach

Attorno alle 2 del mattino di giovedì (le 8 in Italia) è crollata parte di una palazzina residenziale di 12 piani che si trova a Surfside, a nord di Miami Beach, in Florida: per il momento non ci sono notizie confermate di morti o feriti, ma molte persone sono ancora intrappolate tra le macerie e sono in corso le operazioni di soccorso. Le autorità locali non hanno diffuso notizie sulle possibili cause del crollo.

La palazzina fa parte del complesso residenziale che si chiama Champlain Towers, fu costruita nel 1981 e ospita più di 100 appartamenti. L’area attorno l’88ma strada e Collins Avenue, dove sorge il complesso, è stata chiusa alla circolazione per agevolare le operazioni di soccorso da parte di decine di mezzi dei vigili del fuoco.