La Roma giocherà la prima finale di Europa Conference League

La Roma ha battuto 1-0 il Leicester City nel ritorno delle semifinali di UEFA Europa Conference League, la terza coppa del calcio europeo, e si è qualificata alla finale. Il prossimo 25 maggio, nella nuova Arena Kombëtare di Tirana, in Albania, si giocherà il trofeo contro gli olandesi del Feyenoord, che nella loro semifinale hanno eliminato il Marsiglia.

Dopo il pareggio per 1-1 ottenuto all’andata in Inghilterra, giovedì sera la Roma ha vinto all’Olimpico — esaurito con oltre 70mila spettatori — grazie al gol segnato da Tammy Abraham all’undicesimo del primo tempo. Da lì in avanti ha gestito il risultato, senza mai rischiare nulla, se non nei minuti finali: il primo vero tiro in porta del Leicester è arrivato soltanto a un quarto d’ora dal termine.

Per la Roma, ultima squadra italiana in corsa nelle coppe, sarà la prima finale di una competizione europea dopo quella di Coppa UEFA persa contro l’Inter tra andata e ritorno nel 1991. L’ha raggiunta alla prima edizione di Conference League e al primo anno di José Mourinho come allenatore.

Giovedì sera si è decisa anche la finale di Europa League, il secondo torneo UEFA. La giocheranno mercoledì 18 maggio, a Siviglia, Rangers Glasgow ed Eintracht Francoforte, che hanno eliminato Lipsia e West Ham. Quella di Champions League la giocheranno invece Real Madrid e Liverpool, sabato 28 maggio a Parigi.