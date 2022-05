Uno dei capi della gang più potente di Haiti è stato estradato negli Stati Uniti

Martedì Germine Joly, uno dei capi della gang criminale 400 Mawozo, la più potente di Haiti, è stato estradato negli Stati Uniti con l’accusa di traffico di armi e del rapimento di vari cittadini americani. Joly era in carcere dal 2015, e il governo americano aveva emesso un mandato di arresto internazionale nei suoi confronti alla fine di aprile.

Joly era noto come Yonyon, e la gang 400 Mawozo è la più grossa e potente tra le varie presenti ad Haiti. È quella che, tra le altre cose, aveva tenuto in ostaggio per quasi due mesi i 17 missionari americani catturati lo scorso ottobre a Port-au-Prince, la capitale del paese. Come riscatto per la liberazione, la gang aveva chiesto 1 milione di dollari per ciascun ostaggio: i missionari erano poi stati liberati, ma non è ancora chiaro se fosse stata pagata o meno la cifra richiesta. La scorsa settimana, la gang 400 Mawozo aveva rapito un diplomatico dominicano, anche in questo caso chiedendo un riscatto molto alto per la sua liberazione (500mila dollari, scrivono i media della Repubblica Dominicana, che confina con Haiti).

Come le altre bande criminali di Haiti, la 400 Mawozo si è rafforzata soprattutto dopo l’assassinio del presidente Jovenel Moïse, avvenuto nel luglio del 2021, e ha sfruttato la grave crisi che ne era seguita e rafforzato le alleanze con vari politici locali.

Per diversi anni la gang aveva controllato alcuni punti e collegamenti importanti di Haiti, scontrandosi con le bande rivali per la supremazia sul territorio, a volte con combattimenti violentissimi in cui erano stati uccisi anche civili.

Haiti è uno dei paesi più poveri del mondo, colpito anche da vari disastri naturali: mesi fa, le gang criminali erano arrivate a controllare la maggior parte delle strade e dei porti della capitale, bloccando la distribuzione di carburante e cibo per costringere il primo ministro Ariel Henry alle dimissioni. Nelle ultime settimane le autorità locali hanno avviato una serie di operazioni per contrastare il potere delle gang: diversi membri della 400 Mawozo sono stati uccisi o arrestati.

