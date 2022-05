Le nuvole di schiuma inquinata poco fuori Bogotá

A Mosquera, una cittadina poco fuori Bogotá, la capitale della Colombia, negli ultimi giorni si è vista una grossa massa di schiuma tossica formarsi sulle acque del fiume Balsillas, vicino all’area dove si incontra col fiume Bojaca. Secondo l’amministrazione cittadina, il fenomeno è provocato dagli scarichi inquinanti riversati nel sistema fognario dalla vicina zona industriale e dalle sostanze che si trovano nei detersivi usati dagli abitanti: in molte occasioni piccole nuvole di schiuma hanno cominciato a staccarsi e a disperdersi per il quartiere, fermandosi su cancellate, recinzioni ed edifici e creando problemi alla popolazione.

Diversi abitanti di Mosquera hanno detto alle tv locali e alle agenzie di stampa che la schiuma ha un odore terribile, mentre altri si sono lamentati dei rischi di irritazione alla pelle o problemi respiratori. Altri ancora hanno segnalato che non è la prima volta che il fenomeno si verifica nell’area.

Luis Alejandro Camacho Botero, esperto di idraulica ambientale all’Università delle Ande, ha spiegato che schiume di questo tipo si possono formare quando il restringimento di un fiume o qualcosa che ne blocca il corso creano una turbolenza nell’acqua inquinata. Gian Gerometta, il sindaco di Mosquera, ha precisato che oltre all’inquinamento il problema è legato anche alla presenza di piante acquatiche che crescono sulla superficie del fiume impedendo all’acqua di scorrere liberamente, ed è stato aggravato dalle intense piogge.

Gerometta ha detto che comunque la situazione dovrebbe migliorare partendo proprio dalla rimozione delle piante acquatiche.

In Colombia la formazione di schiume tossiche di questo tipo è stata notata anche in altri fiumi, tra cui il Bogotá, che scorre a ovest della capitale (dove nel 2020 è stato inaugurato un nuovo impianto di trattamento delle acque). Fenomeni simili sono stati visti anche in altre parti del mondo. L’anno scorso il mare di Istanbul, in Turchia, fu ricoperto da un ampio strato di mucillagine marina, una sostanza grigiastra e vischiosa prodotta dalle alghe per via dell’inquinamento e delle temperature troppo alte.

Nel 2015 una schiuma inquinata simile a quella vista in questi giorni in Colombia aveva ricoperto la superficie del lago Bellandur, a sud est della città di Bangalore, nel sud dell’India, staccandosi e accumulandosi a margine delle strade o ricoprendo le cose come la neve.

