Le previsioni meteo per lunedì 2 maggio

I sistemi meteorologici sono indipendenti dalla suddivisione umana del tempo in settimane, e questo lunedì avremo meno pioggia di domenica. Al Nord sono previsti temporali mattutini sulle montagne, in particolare. Al Centro e al Sud pioverà di più, ma sempre meno andando verso sera. Anche in Sicilia ci sarà qualche precipitazione, ma poco significativa.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.