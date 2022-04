Le previsioni meteo per domenica 1 maggio

Per il primo maggio, che quest’anno cade di domenica, è prevista pioggia sulle colline e montagne di Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna e regioni del Triveneto – in particolare in Trentino-Alto Adige. In pianura invece dovrebbe fare bello. Dovrebbe piovere anche in Toscana e in parte di Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo, almeno nelle ore diurne, oltre che in Sardegna e in Sicilia. Nel resto del Sud Italia, fatta eccezione per la Campania, il cielo sarà nuvoloso, con brevi rovesci e temporali locali nel sud della Calabria e della Puglia.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.