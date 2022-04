16 idee per fare un regalo a una madre

L’8 maggio sarà la festa della mamma, che in gran parte del mondo si festeggia ogni anno la seconda domenica di maggio, e come ogni anno chi desidera festeggiare la propria con un regalo potrebbe star cominciando a chiedersi cosa sia indicato per l’occasione. Non è mai semplice trovare consigli brillanti per regali così generici – si sa che i regali più apprezzati sono quelli scelti su misura e che per chi fa liste come questa il rischio di cadere in stereotipi di genere è sempre dietro l’angolo – ma a seguire trovate una serie di idee a nostro parere abbastanza varie, che nel peggiore dei casi vi risolverà dall’impiccio di farvene venire altre, e nel migliore potrà servirvi da spunto per qualcosa di totalmente diverso e molto più azzeccato.

Se arrivati in fondo non avrete trovato niente che fa per voi, qui trovate le liste degli scorsi anni, ma potrebbe funzionare anche quella della festa del papà, e siete sempre a tempo per optare per i classici fiori.

Cappelli da baseball

Qualche mese fa abbiamo scritto di come negli ultimi anni i cappellini da baseball siano diventati un accessorio adatto un po’ a tutte le occasioni e a tutti gli stili: tra quelli più famosi ci sono quelli del marchio New Era, (il fornitore ufficiale del maggiore campionato statunitense di baseball), che potete comprare sul sito del marchio ma anche su siti di rivenditori come Asos, Decathlon e Zalando che ne hanno diversi modelli e di altri marchi. Se ve la sentite di rischiare con loghi e scritte più originali qui trovate diverse opzioni tra i 27 e i 28 euro (compreso questo per chi è anche proprietaria di un cane o questo che si può personalizzare) mentre se li cercate senza logo ci sono in vari colori del marchio Everlane (48 euro) o di Uniqlo (20 euro).

Un portacarte

Euterpe è un marchio italiano che produce borse e portacarte in pelle dal prezzo accessibile e di buona qualità. Matia è il modello di portacarte più grande e funziona da portafoglio, ma non senza lo spazio per le monetine: ha otto fessure per le carte e una fessura più grande in cui inserire le banconote e costa 45 euro. Esiste anche in una versione più piccola da sei fessure, Adone (40 euro), in cui volendo potete comunque far stare, ma più scomodamente, qualche banconota e un paio di monetine. Se proprio vi manca l’idea di avere uno spazio per gli spiccioli, sul sito di Euterpe trovate anche un piccolo portamonete, Tino (40 euro), che è in regalo per chi compra una borsa.

Un balsamo labbra

Officine Universelle Buly è un marchio francese fondato nel 1803 che di recente è stato comprato dal gruppo di moda di lusso LVMH e ha aperto un negozio a Milano. Vende profumi e prodotti per la cura del corpo abbastanza costosi (un profumo da 75 ml va dai 130 euro in su, una crema mani da 75 grammi a 29 euro), ma tra le cose più abbordabili c’è questo balsamo labbra (28 euro) in una scatolina di pelle vegetale, su cui è possibile scrivere le iniziali della persona a cui volete regalarlo. Il marchio è conosciuto proprio per il suo servizio di personalizzazione, di cui si può approfittare anche per saponette, pettini, spazzolini e altro.

Una mascherina in seta

Se la madre in questione è di quelle che appena le giornate si allungano cominciano a lamentarsi della luce del mattino o di quelle che ha ripreso a viaggiare spesso dopo la pandemia, questa maschera di seta su Amazon costa 30 euro, ma ne trovate allo stesso prezzo sul sito LilySilk o a 49 euro su Sephora.

Un essiccatore

Chi ama la frutta secca o essiccata (e ha un po’ di spazio che avanza in cucina) potrebbe trovare divertente preparsela da sé. Questo essiccatore elettrico di Melchioni ha un prezzo contenuto (36 euro) e buone recensioni su Amazon: è composto da più vassoi rimovibili che si possono usare singolarmente in base alla quantità di cibi da essiccare.

Un libro

La prima volta che sono nata è un libro di Vincent Cuvellier (8 euro su Amazon e IBS) che come suggerisce il titolo racconta di tante prime volte tramite la storia di una bambina, da quando nasce a quando diventa madre di una bambina lei stessa. È pieno di frasi molto brevi, motivo per cui va bene anche per bambini, ma i testi e i ricordi che evoca lo rendono un regalo particolarmente adatto anche a chi è diventata madre da poco. Una redattrice che l’ha ricevuto in regalo l’ha trovato in più occasioni commovente: «è delicato e dice cose molto semplici e universali, anche banali, ma riesce a dirle bene e a toccare dei punti».

Un altro consiglio – per madri che hanno smesso di leggere ai propri figli da un po’ ma a cui piace leggere per sé – è Piovevano uccelli (16 euro su Amazon e IBS) della scrittrice e giornalista canadese Jocelyne Saucier. È la storia di una fotografa che si avventura nei territori dell’Ontario per ricostruire la storia dei sopravvissuti agli incendi che nel 1912 avevano devastato la zona dei grandi laghi del Canada e si imbatte in una piccola comunità di anziani che vivono nella foresta in condizioni quasi primitive, liberi e lontani dalle convenzioni sociali.

Una camicia da notte

Di quelle bianche in cotone lunghe, un po’ vittoriane, per chi apprezza gli immaginari di quell’epoca o più semplicemente è tra i milioni di persone nel mondo che ha appena visto Bridgerton 2. Sono indumenti per la notte ariosi e leggeri per sentirsi come sul pontile di un cottage con laghetto e brezza estiva annesse. Su LaRedoute questa costa 37 euro: altrimenti ne trovate svariate su Etsy.

L’amarena Fabbri

Fabbri è l’azienda italiana che produce l’omonima amarena e la vende nei suoi riconoscibili vasi di ceramica decorati di blu e bianco. Proprio per la particolarità del suo contenitore, oltre che al contenuto, si presta bene come regalo per una madre a cui piace mettere un po’ di sciroppo e due amarene sulla cima di una coppa di gelato. Sul sito di Fabbri trovate un cofanetto regalo a 20 euro che contiene, oltre al vaso di amarene, un cucchiaio di ceramica e un libro di ricette, ma per noi anche solo il vaso fa la sua figura (7 euro per 600 grammi su Amazon; dai 4 agli 8 euro a seconda della dimensione sul sito di Fabbri).

Un filtro per bere l’acqua dei ruscelli

È un regalo adatto a chi fa spesso gite in montagna o si trova spesso in situazioni che potrebbero richiedere un’aggiunta di premura nel momento in cui si beve da ruscelli, fiumi o fontanelle, quando non si è certi che l’acqua sia del tutto potabile. È una specie di siringa con all’interno un filtro in grado di fermare batteri, parassiti, sporco e altri agenti contaminanti. Costa 27 euro su Amazon.

Un portachiavi

Tra quelli d’ottone di Niani’ ce n’è uno per prendere un po’ in giro la madre in questione con una frase di quelle che molti genitori dicono ai propri figli, soprattutto in una certa fase della vita. Ma potete scegliere anche altre, come “Apriti sesamo” o “Abracadabra”, “L’ultimo chiuda la porta” o “Vestiti e usciamo”. Costa 35 euro sul sito del negozio IlaMaLu, 38 su quello ufficiale del marchio.

Carta aromatica d’Eritrea

È una confezione di foglietti di carta imbevuti in oli essenziali di vario tipo, che quando vengono bruciati sprigionano un profumo di muschio e spezie e assorbono gli odori dell’ambiente. Va bene per eliminare odori di ogni tipo, quelli della cucina come quelli del bagno, ed è un regalo adatto a chi non vuole presentarsi a mani vuote ma neanche fare un regalo troppo impegnativo. Su Amazon la bustina da 24 strisce costa 6 euro.

Coppe da gelato

Prodotte dalla vetreria toscana IVV e consigliate anche da Wirecutter, l’autorevole sito di recensioni del New York Times. Il set da sei coppette in colori assortiti, in vetro soffiato, costa 81 euro.

Le cose del Post

Sono disponibili online da qualche settimana: so può scegliere tra una tote bag e una tazza, o anche entrambe le cose. Costano 19 euro l’una (13 per gli abbonati) ed entrambe si spiegano benissimo: nel caso in cui siate tra quei lettori del Post che l’hanno conosciuto grazie alla propria madre e che poi sono diventati più lettori di lei, o viceversa. Tazze e tote bag si possono acquistare sul sito del Post con spedizione gratuita.

Superga

Vanno bene per chi vuole regalare un paio di scarpe semplice e classico, giovanile e ora adatto alla stagione, con la comodità che essendo di tela sono leggere e si possono lavare in lavatrice. A noi piacciono bianche, e il classico modello COTU 2750 si trova a circa 38 euro su Amazon, o a 60 sul sito ufficiale o su Zalando.

Un profumo

Visto che regalare un profumo a sorpresa a qualcuno è una delle cose più difficile e rischiose che ci siano, qualche tempo fa un redattrice che aveva intenzione di regalare un profumo a sua madre ha fatto una lista dei profumi nel suo bagno e poi ha chiesto consiglio alla persona più esperta in materia in redazione per capire quale fosse il filo conduttore che li legasse. Con i risultati della sua analisi, è stata indirizzata nel negozio di 50ml, che si trova in via Monte Nero a Milano, dove ha portato a termine la sua missione con successo. Per chi non è di Milano o preferisce comprare online, tantissimi prodotti, anche di cosmesi o per l’ambiente, sono in vendita sul sito e potete spulciare alcuni dei consigli che danno sul loro profilo Instagram, dove fanno divulgazione su come sono fatti i profumi e spiegano cosa è bene fare per sceglierne uno da regalare a un’altra persona. Se siete incerti, potete scegliere di abbinare un campioncino uguale al profumo che avete scelto, in modo che la madre che lo riceve possa capire se la fragranza le piace prima di aprirlo o in caso fare un reso. Sul sito è specificato anche che nella pagina Cassa si può chiedere il campione di un prodotto specifico, indicandolo nella nota dell’ordine o via mail, ma poi dipenderà dalla disponibilità del magazzino.

Un cestino da bici

Se la madre in questione non ha bisogno di materiali resistenti all’acqua, ma solo di un posto dove appoggiare borsa e altre poche cose quando fuori non piove, ci piacciono questi di AfricanheritageGH fatti a mano in Ghana. Costano sugli 80 euro e si trovano su Etsy, ma vanno bene solo per chi non è un problema consegnare il regalo in ritardo, perché la consegna di alcuni modelli è già prevista oltre l’8 maggio. Se vi piace il genere, un’altra pagina da spulciare su Etsy è TheBasketRoom, che ha modelli più colorati e con cui potreste fare in tempo con le spedizioni ordinando dal sito, dove trovate anche ceste per cani e culle per neonati. I cesti sono realizzati da tessitrici e tessitori in Zambia, Kenya, Ghana, Tanzania e eSwatini.



***

Disclaimer: con alcuni dei siti linkati nella sezione Consumismi il Post ha un’affiliazione e ottiene una piccola quota dei ricavi, senza variazioni dei prezzi. Ma potete anche cercare le stesse cose su Google. Se invece volete saperne di più di questi link, qui c’è una spiegazione lunga.