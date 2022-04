In Francia le proiezioni danno avanti Macron

In Francia alle 20 hanno chiuso gli ultimi seggi per il ballottaggio delle elezioni presidenziali francesi tra il presidente uscente Emmanuel Macron e la candidata di estrema destra Marine Le Pen. Sono già state diffuse le proiezioni delle prime schede scrutinate in alcuni seggi considerati particolarmente rappresentativi: i numeri, che sono parziali ma considerati molto affidabili, danno Macron avanti di circa 15 punti percentuali. Se questi numeri fossero confermati, Macron sarebbe il primo presidente francese a essere rieletto per un secondo mandato negli ultimi 20 anni: l’ultima volta accadde con Jacques Chirac, nel 2002.

Lo scrutinio dovrebbe concludersi rapidamente in serata, e i due candidati parleranno molto probabilmente entrambi da Parigi. L’affluenza è stata piuttosto bassa, per gli standard francesi: 71,8%, più di due punti percentuali in meno a quella del ballottaggio del 2017, che fu del 74,56%.