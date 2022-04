Più di 100 persone sono state uccise in una serie di attacchi armati nel nord-est della Nigeria

Più di 100 persone sono state uccise in una serie di attacchi armati nello stato del Plateau, nella parte nord-orientale della Nigeria, circa 250 chilometri a est della capitale Abuja. La polizia locale ha fatto sapere che domenica un gruppo di uomini armati ha attaccato quattro villaggi nella zona di Kanam, nella parte orientale dello stato, saccheggiandoli e sparando agli abitanti. Al momento non si sa chi abbia compiuto gli attacchi. Secondo alcuni testimoni che hanno parlato con Associated Press i morti potrebbero essere più di 130; molte altre persone sono state ferite o sono rimaste senza casa.

Attacchi di questo tipo sono piuttosto frequenti nel nord e nel nord-est della Nigeria, un’area in cui da tempo ci sono tensioni tra gruppi di etnie diverse. A fine marzo un treno che era partito da Abuja ed era diretto a Kaduna, nel nord del paese, era stato attaccato da alcuni uomini armati che avevano fatto esplodere i binari ed erano saliti sui vagoni sparando contro i passeggeri: 8 persone erano state uccise e più di 150 erano risultate disperse.