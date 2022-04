Ali Harbi Ali è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio del deputato britannico David Amess

Il 26enne britannico di origini somale Ali Harbi Ali è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio di David Amess, il deputato conservatore britannico accoltellato e ucciso lo scorso 15 ottobre durante un incontro coi propri elettori. Lunedì il tribunale penale di Londra aveva giudicato Ali colpevole di aver ucciso Amess, che aveva voluto punire perché si era detto favorevole all’intervento militare del Regno Unito nella guerra in Siria; secondo i giudici, Ali aveva anche pianificato l’aggressione di altri parlamentari britannici.

Durante la sua deposizione Harbi Ali aveva detto che in passato avrebbe voluto unirsi allo Stato Islamico, ma che siccome era troppo difficile aveva deciso di «aiutare i musulmani» restando nel Regno Unito, dove si era radicalizzato soprattutto a partire dal 2014. Nella lettura della sentenza, il giudice Nigel Sweeney ha detto che Ali non ha mostrato alcun rimorso per aver ucciso Amess, e ha descritto il suo omicidio come una perdita «per tutta la nazione».

David Amess murderer Ali Harbi Ali branded 'beyond evil' as he receives life sentence https://t.co/7wcGwJw2XE — MSN Arabia – English (@MSNArabia_EN) April 13, 2022

