Alle 12 l’affluenza alle elezioni presidenziali francesi è stata del 25,48 per cento, la più bassa degli ultimi anni

Alle 12 l’affluenza alle elezioni presidenziali francesi, in corso domenica 10 aprile, è stata del 25,48 per cento dei votanti. Lo ha comunicato il ministero dell’Interno francese. È il dato più basso da diversi anni a questa parte: al primo turno delle ultime elezioni presidenziali del 2017 l’affluenza era stata del 28,5 per cento. Nei giorni scorsi diversi osservatori ed esperti di sondaggi avevano ipotizzato un’affluenza più bassa del solito, a causa di una campagna elettorale poco movimentata e di un sempre maggiore disinteresse dei francesi per le questioni politiche.

I seggi chiuderanno alle 19 nella maggior parte dei centri e alle 20 nelle grandi città. Secondo i sondaggi degli ultimi giorni i candidati che dovrebbero ottenere più voti, e quindi affrontarsi al secondo turno, saranno il presidente uscente Emmanuel Macron e Marine Le Pen del Rassemblement National, il principale partito di estrema destra.

