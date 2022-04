Roger Ng, ex dirigente di Goldman Sachs, è stato giudicato colpevole per il suo coinvolgimento nello scandalo del fondo 1MDB

Roger Ng, ex dirigente della banca d’investimento Goldman Sachs, è stato giudicato colpevole per il suo coinvolgimento nello scandalo del fondo 1MDB, una frode multimiliardaria legata al fondo di investimento malese 1Malaysia Development Bhd. Il processo a suo carico si stava celebrando in un tribunale federale di New York ed era in corso da quasi due mesi: secondo la giuria, Ng è colpevole di corruzione e riciclaggio di denaro. Ora rischia una condanna fino a 30 anni di carcere.

Lo scandalo riguarda i ricavi ottenuti dalle commissioni di tre operazioni obbligazionarie sul fondo sovrano 1MDB, che tra il 2012 e il 2013 aveva raccolto 6,5 miliardi di dollari: secondo le accuse, alcuni funzionari della banca avrebbero sottratto fino a 4 miliardi di dollari dai ricavi del fondo, spendendoli in beni di lusso o impiegandoli in varie attività di riciclaggio.

Ng ha 49 anni e aveva lavorato a Goldman Sachs fino al 2014 come vice di Tim Leissner, allora responsabile delle operazioni della banca nel sud-est asiatico. Per la procura, Ng ebbe un ruolo fondamentale nel presentare Leissner al finanziere Jho Low, considerato l’ideatore della truffa, a sua volta incriminato e tuttora ricercato. Leissner invece si è dichiarato colpevole di corruzione e riciclaggio di denaro nel 2018.

