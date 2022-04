Le foto e i video dell’attacco alla stazione di Kramatorsk

Venerdì mattina è stata bombardata la stazione ferroviaria di Kramatorsk, città di 150mila abitanti nella regione di Donetsk, nell’est dell’Ucraina, nella zona controllata dalle forze ucraine. L’Ucraina ha incolpato la Russia, e le autorità locali hanno detto che sono state uccise 39 persone e che 87 sono state ferite. Nella stazione, secondo varie testimonianze, da vari giorni si trovavano moltissimi civili che stavano cercando di scappare dalla città, perché si teme che possa diventare l’oggetto, nelle prossime settimane, di una nuova offensiva da parte della Russia: secondo il governatore della regione di Donetsk, Pavlo Kyrylenko, al momento dell’attacco le persone che si trovavano in stazione erano migliaia.

Immediatamente dopo l’attacco, hanno cominciato a circolare vari video di quanto successo: mostrano decine di corpi di persone uccise in mezzo alle valigie abbandonate dai passeggeri che probabilmente aspettavano i treni.

Attenzione: molte immagini sono piuttosto crude e qualche lettore e lettrice potrebbe trovarle disturbanti o impressionanti.

Il giornalista di radio RTL Alberto Ciapparoni ha pubblicato su Twitter il video di una persona italiana presente sul posto, la cui identità non è stata rivelata per ragioni di sicurezza, ha scritto Ciapparoni.

#Kramatorsk altra strage. Stavano prendendo il treno… Sono immagini molto, molto forti, che mi hanno girato poco fa… #RussianWarOnUkraine pic.twitter.com/RIJITkywTt — alberto ciapparoni (@aciapparoni) April 8, 2022

Altri video che mostrano immagini molto violente sono stati pubblicati da vari giornalisti stranieri.

Warning: graphic. Horrific images & reports from Kramatorsk train station where state railway company board chairman Oleksandr Kamyshin says more than 30 people killed, 100+ others injured in a Russian rocket attack. 1000s of civilians fleeing the Donbas were there. 🎥: Kamyshin pic.twitter.com/pD0PrS4Py1 — Christopher Miller (@ChristopherJM) April 8, 2022

Ha circolato molto, inoltre, un video che mostrava la situazione nella stazione di Kramatorsk giovedì, cioè il giorno prima dell’attacco: era piena di persone che cercavano di fuggire dalla città, e verosimilmente la situazione era simile quando è stata colpita.

Video from #Kramatorsk train station. All the people trapped. Now you understand why mothers write contact details on their children’s bodies. pic.twitter.com/XFnIfcVF1B — Lesia Vasylenko (@lesiavasylenko) April 7, 2022

Sono stati fotografati e ripresi anche i resti di un missile usato nell’attacco, trovati su un prato vicino alla stazione: sul fianco c’è una scritta in russo che dice «per i bambini»: non è chiaro quale sia il suo significato. Nel bombardamento sembra comunque che siano stati uccisi dieci bambini.