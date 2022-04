Le previsioni meteo per domani, domenica 3 aprile

Le previsioni del tempo per domani, domenica 3 aprile, dicono che quasi ovunque voi sarete dovrete preparavi a un po’ di cambiamenti: potreste cominciare la giornata con un po’ di sole e finirla sotto la pioggia; o cominciarla con la pioggia e finirla con un po’ di sole. Guardando le previsioni, si fanno notare i temporali previsti per il pomeriggio di domenica tra Toscana e Lazio e le possibili nevicate sugli Appennini toscoemiliani. Per il resto, meglio che guardiate voi quello che vi interessa.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili