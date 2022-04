Celebripost

Non sorprenderà nessuno che la maggior parte delle persone che valeva la pena fotografare in settimana era alla cerimonia degli Oscar, imbattibili per glamour e fotogenicità (si possono recuperare a parte le foto della cerimonia, del redcarpet, del backstage e della festa di Vanity Fair organizzata per l’occasione). Nei giorni a seguire però si sono difesi bene anche gli attori alla prima di Animali fantastici – I segreti di Silente, come Katherine Waterston, Eddie Redmayne, Jude Law ma anche la scrittrice J.K. Rowling; e poi i Red Hot Chili Peppers alla cerimonia per la loro stella sulla Hollywood Walk of Fame.