Nel backstage degli Oscar

Durante la cerimonia degli Oscar, una volta che attori e registi hanno ritirato il premio che hanno vinto concedendosi un breve discorso di ringraziamenti sul palco, si allontanano poi diretti nel backstage, dove spesso si lasciano andare ad espressioni meno composte rispetto a quelle che hanno offerto al pubblico qualche minuto prima. Come si vede in alcune delle foto, dietro le quinte degli Oscar ci sono le statuette pronte per essere consegnate, chi si fa selfie, chi aspetta il proprio turno e chi è ancora un po’ incredulo o visibilmente felice.