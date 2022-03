La Russia sta preparando una nuova offensiva a est

Nel suo discorso di stanotte alla nazione, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avvertito che la Russia sta riorganizzando l’esercito per iniziare una nuova e più intensa offensiva a est: «C’è un raggruppamento di truppe in quelle zone, con l’obiettivo di intensificare le attività e portare a termine la liberazione del Donbass», ha detto Zelensky. Il riferimento è a quanto hanno detto in questi giorni le autorità russe sul fatto che la prima fase della “operazione militare” è finita e che ora l’obiettivo è concentrarsi sul Donbass.

Nel frattempo sia l’intelligence americana che quella britannica hanno sostenuto che in queste settimane il presidente russo Vladimir Putin sarebbe stato male informato dai suoi collaboratori, che gli avrebbero nascosto quanto stesse andando male l’invasione per l’esercito russo. Sono informazioni non ancora verificate, ma l’intelligence americana si è mostrata spesso affidabile sulla guerra in Ucraina: aveva per esempio previsto le mosse russe prima che iniziasse l’invasione.