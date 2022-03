In Germania i Socialdemocratici hanno vinto le elezioni regionali nel Saarland

Domenica il Partito Socialdemocratico tedesco (SPD) ha vinto le elezioni regionali nel Saarland, stato nel sud-ovest della Germania: secondo i risultati preliminari, con il 43,5 per cento dei voti, l’SPD ha ottenuto abbastanza seggi nel parlamento locale per governare la regione da solo. È stato il primo voto regionale da quando a settembre l’SPD ha vinto le elezioni politiche, le prime dopo i 16 anni di governo di Angela Merkel, ex capo dell’Unione Cristiano-Democratica (CDU), ed è stato un’importante conferma per il cancelliere Olaf Scholz e il suo partito.

Negli ultimi 12 anni il Saarland era stato governato da una Große Koalition, “grande coalizione”, tra la CDU e l’SPD, simile a quella che guidava Merkel a livello nazionale. Domenica l’SPD ha ottenuto 14 punti percentuali in più rispetto alle elezioni del 2017; la CDU si è fermata al 28,5 per cento.

Nei prossimi mesi altre elezioni regionali saranno utili per misurare il consenso nei confronti del governo di Scholz, sostenuto anche dai Verdi e dai Liberali dell’FDP. L’8 maggio si voterà nello Schleswig-Holstein, il 15 nella Renania Settentrionale-Vestfalia, lo stato più popoloso; il 9 ottobre invece in Bassa Sassonia, a sua volta guidata da una Große Koalition. Se l’SPD dovesse vincere altre elezioni regionali, potrebbe aumentare i suoi seggi al Bundesrat, il Senato tedesco, che è composto dai delegati dei governi degli stati calcolati in base al numero di abitanti: attualmente la CDU controlla 51 dei 69 seggi del Senato.