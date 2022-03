Oggi Biden va in Polonia

Ieri ci sono stati tre incontri importanti nel giro di poche ore, tutti a Bruxelles e sulla crisi ucraina: si sono incontrati i leader dei 30 paesi membri della NATO, che hanno concordato un nuovo invio di armi all’Ucraina, poi i paesi del G7 e infine il Consiglio Europeo. A tutti questi incontri ha partecipato anche il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che oggi si sposterà a est e andrà in visita a Rzeszów, in Polonia, un centinaio di chilometri dal confine con l’Ucraina, dove dovrebbe avere un incontro con i soldati statunitensi stanziati lì e poi con i profughi provenienti dall’Ucraina.

Riguardo ai combattimenti non ci sono invece grosse novità: si continua a parlare della nave da sbarco russa che era ormeggiata nel porto di Berdyansk e che l’esercito ucraino sostiene di aver attaccato e distrutto. I servizi di intelligence occidentali hanno detto che è probabile che le forze ucraine abbiano attaccato con successo «obiettivi di grande importanza», riferendosi alla nave, ma non è ancora chiaro con quali armi e come. Intanto giovedì sera c’è stato il primo scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina dall’inizio della guerra: si parla in totale di venti soldati che sono ritornati tra le rispettive truppe.