Ashleigh Barty, tennista numero 1 al mondo, si ritira

Ashleigh Barty, tennista australiana numero 1 nella classifica del tennis femminile mondiale, ha annunciato il suo ritiro. È un annuncio decisamente inaspettato sia perché Ashleigh Barty, detta Ash, è una delle tenniste più forti e vincenti al mondo, sia perché ha solo 25 anni, un’età in cui nel tennis professionistico si è ancora molto giovani per ritirarsi. Barty ha parlato della sua decisione in un’intervista con l’ex tennista australiana Casey Dellacqua, pubblicata mercoledì sui propri canali social, in cui ha spiegato di non avere più motivazioni per continuare la vita da atleta professionista e di volersi dedicare ad altro.

Barty nella sua carriera ha vinto 15 titoli del circuito della Women’s Tennis Association (WTA), l’organizzazione mondiale del tennis femminile, tra cui tre tornei del Grande Slam, i più importanti e prestigiosi al mondo: il Roland Garros nel 2019, Wimbledon nel 2021 e gli Australian Open quest’anno.

Nel 2014, a soli 18 anni e quando stava ottenendo i primi successi della sua carriera, aveva deciso di prendersi una pausa dal tennis, a causa delle eccessive pressioni imposte dalla vita da tennista professionista. Per due anni si era dedicata al cricket, per poi decidere di tornare a giocare a tennis.

Nell’annuncio di mercoledì ha spiegato che dopo la vittoria del torneo di Wimbledon lo scorso anno le sono venute a mancare le motivazioni necessarie per continuare a competere. «Ci ho pensato molto dopo Wimbledon, ne ho parlato al mio team, ma sentivo che mancava qualcosa, che non ero completamente soddisfatta. Poi sono arrivati gli Australian Open, e credo che siano stati la maniera perfetta per celebrare il meraviglioso percorso della mia carriera tennistica».

Barty ha detto di aver pensato a lungo al ritiro, dato che ormai era arrivata al limite delle sue forze fisiche e mentali e sentiva di non poter più dare nulla al tennis come atleta. «Magari qualcuno non capirà, e lo comprendo. Ma per me, Ash Barty, ci sono talmente tanti sogni che non includono il viaggiare per il mondo per giocare a tennis. […] Ora voglio godermi il prossimo capitolo della mia vita come Ash Barty persona, e non come Ash Barty atleta».

