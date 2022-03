È precipitato un aereo di linea in Cina

Lunedì un Boeing 737 con a bordo 132 persone è precipitato nel sud-est della Cina. La televisione pubblica CCTV ha detto che l’aereo si è schiantato vicino a Wuzhou, nella regione autonoma di Guangxi, provocando un incendio in un’area montuosa. Al momento sono in corso le operazioni di soccorso e non ci sono notizie sul numero dei morti o sulle cause dell’incidente.

Un video condiviso moltissime volte sui social network e pubblicato anche da alcuni media cinesi mostra le fiamme e una colonna di fumo alzarsi dal luogo dell’incidente. Un altro video sembra mostrare alcuni rottami dell’aereo depositati su un sentiero di montagna.

Video emerging from locals at the crash site in Guangxi where a plane carrying 133 people has gone down. Scale of the fires indicates a slim chance of finding survivors. Hoping that's not the case. We wait for more information. Prayers with the loved ones of those on board. pic.twitter.com/OltXuXLJ29

— Debi Edward (@debiedwarditv) March 21, 2022