Il pilota monegasco della Ferrari Charles Leclerc ha vinto il Gran Premio del Bahrein, prima gara del nuovo Mondiale di Formula 1, corso domenica in notturna sul circuito di Sakhir. Con Leclerc — partito dalla pole position — la Ferrari è tornata a vincere in Formula 1 dopo tre anni di attesa: la vittoria più recente era quella ottenuta a Singapore nel 2019 da Sebastian Vettel.

CHARLES LECLERC WINSSSSSSS! 🏁

It's his and Ferrari's first victory since 2019, and Carlos Sainz makes it a brilliant 1-2!#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/5bHPpxaJwm

— Formula 1 (@F1) March 20, 2022