In Toscana c’è un nuovo tratto dell’autostrada A1

Dal pomeriggio di sabato sarà aperto al traffico il nuovo tratto dell’autostrada A1 tra i caselli di Barberino del Mugello e Calenzano in direzione sud. La A1, nota come Autostrada del Sole, è una delle principali autostrade italiane: collega Milano e Napoli passando per Bologna, Firenze e Roma.

Il nuovo tratto è stato inaugurato venerdì: sono stati realizzati due viadotti e due gallerie a tre corsie per un totale di 17,5 chilometri che consentiranno di ridurre i tempi di percorrenza di circa il 30 per cento in uno dei tratti autostradali più trafficati d’Italia. I dati rilevati dai sistemi di controllo del traffico dicono che, nelle ore di punta, tra Barberino del Mugello e Firenze Nord transitano mediamente 100 veicoli al minuto. Secondo le stime dei progettisti, la nuova strada sarà in grado di far risparmiare 1,5 milioni di ore ogni anno agli automobilisti e ai camionisti che la percorrono e si stima che la riduzione delle code consentirà di ridurre le emissioni di CO 2 di duemila tonnellate all’anno. Chi si sposta verso nord continuerà a seguire il vecchio tracciato, che verrà allargato da due a quattro corsie e sarà sistemato nei prossimi anni da Autostrade per l’Italia.

Il nuovo tratto è considerato la naturale continuazione della variante di valico, lunga 32 chilometri e inaugurata nel dicembre del 2015, che da allora permette di aggirare il normale percorso tra Sasso Marconi, vicino a Bologna, e Barberino di Mugello, in provincia di Firenze, fin dai primi anni dell’A1 (che fu inaugurata nel 1964) considerato un “tappo”, cioè un punto con frequenti imbottigliamenti.

L’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Roberto Tomasi ha detto che la galleria Santa Lucia vanta un record in Europa: con i suoi 7,5 chilometri, è la più lunga del continente europeo se si considerano i tunnel a tre corsie. Il progetto del nuovo tratto rientra in un piano di sviluppo complessivo del tratto toscano dell’Autostrada del Sole, lungo 120 chilometri, tra gli svincoli di Barberino del Mugello e Valdarno. L’investimento totale è stato di 1 miliardo di euro.