Serie A, le partite della 30ª giornata

La 30ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022 si gioca tra venerdì 18 e domenica 20 marzo. È l’ultima giornata prima della sosta per i playoff di qualificazione ai Mondiali in Qatar e inizia stasera con Sassuolo-Spezia e Genoa-Torino. Sabato sono in programma altri tre anticipi, mentre domenica si giocheranno le rimanenti cinque partite, da Venezia-Sampdoria all’ora di pranzo fino al posticipo delle 20.45 tra Bologna e Atalanta; alle 18 si gioca invece il derby Roma-Lazio. Il campionato riprenderà poi nel weekend del 2 e 3 aprile.

Venerdì 18/3

18.45

Sassuolo-Spezia [Dazn]

21.00

Genoa-Torino [Dazn, Sky]

Sabato 19/3

15.00

Napoli-Udinese [Dazn]

18.00

Inter-Fiorentina [Dazn]

20.45

Cagliari-Milan [Dazn, Sky]

Domenica 20/3

12.30

Venezia-Sampdoria [Dazn, Sky]

15.00

Empoli-Verona [Dazn]

Juventus-Salernitana [Dazn]

18.00

Roma-Lazio [Dazn]

20.45

Bologna-Atalanta [Dazn]

La classifica momentanea della Serie A:



